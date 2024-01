"Am crezut că e Gnohere, m-am uitat mai bine". Analiza lui Basarab Panduru despre transferurile de la Dinamo

După ce Darko Velkovski (28 de ani) a deschis fereastra de transferuri din această iarnă la Dinamo, "câinii" și-au asigurat serviciilor altor trei fotbaliști cu doar câteva zile înainte de reluarea campionatului.

Domagoj Pavicic (29 de ani, mijlocaș), Petru Neagu (24 de ani, atacant) și Eddy Gnahore (30 de ani, mijlocaș) sunt jucătorii pe care Dinamo i-a adus pentru a doua parte a sezonului.

Analiza lui Basarab Panduru despre transferurile lui Dinamo

Fostul internațional român este de părere că gruparea din Ștefan cel Mare a făcut niște mutări interesante, mai ales prin aducerea lui Eddy Gnahore, jucător care în prima parte a sezonului a evoluat în Serie B.

... despre Domagoj Pavicic: "Trebuie să fii bucuros că ai găsit un antrenor care te vrea, te bagă, te cunoaşte şi tu să pleci în vară unde vrei".

... despre Eddy Gnahore: "Am crezut că e Gnohere prima dată, nu mă miram dacă voiau să-l aducă, m-am uitat mai atent şi am spus că nu e el. Ăsta e interesant, să vii de la Ascoli, să joci pe la Amiens, să te duci în China la un moment dat, să valorezi patru milioane, s-a accidentat, are două-trei operaţii la genunchi, a fost şi pe la City când era tânăr, nu ştiu. L-am văzut că joaca închizător, într-un meci. Are 11 meciuri la Ascoli, anul ăsta", a spus Basarab Panduru, potrivit Orange Sport.

Dinamo are 16 puncte după 21 de etape în Superligă și este pe penultimul loc, la șapte puncte distanță de următoarea clasată, Poli Iași, pe care o va întâlni în etapele rămase din sezonul regulat.

”Câinii” vor începe anul 2024 la Ploiești, cu Petrolul, iar apoi va urma derby-ul cu Rapid, care se va disputa pe teren propriu.