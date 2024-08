În contextul acestei înfrângeri, Florin Tănase, fostul "decar" de la FCSB, a revenit pe teren, unde a fost introdus în minutul 62 în locul lui Daniel Popa.

Deși nu a avut realizări notabile în acest meci, Tănase rămâne o figură importantă pentru echipa sa și va avea nevoie de timp pentru a-și "da cu reveneală".

"Am avut două oferte din Golf!" De ce a ales Florin Tănase să semneze cu FCSB: "Puteam să plec!"

Într-un interviu acordat după meci, Tănase a vorbit despre motivele care l-au determinat să revină la FCSB.

Atacantul a dezvăluit rolul important pe care l-au avut fanii și patronul echipei, Gigi Becali, în luarea deciziei. Tănase a mai recunoscut că, deși a avut două oferte tentante din Golf la scurt timp după ce a semnat cu FCSB, a ales să rămână la clubul bucureștean.

"Cred că pe 7 august am luat decizia, am vorbit cu patronul, plus dorinţa fanilor de a mă întoarce. În fiecare zi mă opreau foarte mulţi pe stradă şi-mi spuneau să mă întorc, şi asta a contat foarte mult. Deloc! Nu am negociat deloc, chiar la două zile după ce am semnat am avut două oferte din Golf.

Ce mi-a spus patronul, aia a fost. Din Kuweit şi Arabia Saudită. Ştiam că o să vină, puteam să plec, aveam clauză. Asta îmi doresc (n.r. să rămână la FCSB)", a declarat Florin Tănase, după meci.

