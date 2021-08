Alexandru Pelici, sincer, după prima victorie din Liga 1: „Sepsi a controlat jocul până în ultimul minut”

CS Mioveni a trecut de Sepsi, cu scorul de 2-0, după un meci controlat de echipa adversă.

Trupa lui Anton Pelici a obținut primele puncte din Liga 1 în acest duel. Acesta este mulțumit de atitudinea elevilor săi, deși este sincer și recunoaște că Sepsi a fost echipa mai bună astăzi.

„Din punct de vedere al jocului de astăzi, Sepsi a condus ostilitățile din minutul unu până la sfârșitul jocului. Felicit băieții că au crezut în ei, au alergat mult, au crezut mult.

Ne-am dorit să luăm punct sau puncte aici, unde se câștigă foarte greu. Nu contează dacă e corect sau nu, nici să pierdem la Mediaș n-a fost corect, s-a întors șansa în favoarea noastră.

Sepsi a făcut un fotbal bun, a avut posesie superioară, dar am avut atacurile mai periculoase noi. Am reușit să speculăm greșelile lor, am profitat că au stat cu linia defensivă sus”, a declarat Alexandru Pelici.