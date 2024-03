După Universitatea Craiova - Rapid București 1-1, confruntare din etapa #29 a sezonului regular din Superliga României, Alex Albu a fost prezent la flash-interviu și a fost întrebat despre escapada de la Iași.

Alex Albu a explicat escapada de la Iași: ”Îmi prezint scuzele suporterilor!”

Fotbalistul și-a prezentat scuzele față de suporterii Rapidului și a ținut să evidențieze că a trecut printr-un moment dificil din viața sa.

”Nu trebuia să ies nicăieri! Îmi cer scuze suporterilor. Am avut o perioadă un pic mai nasoală în viața mea și am simțit nevoia să evadez. Nu am făcut bine ce am făcut. Am plătit pentru asta și acum trebuie să fiu concentrat, pentru că ne așteaptă foarte multe meciuri. Echipa are nevoie de mine, de toți jucătorii”, a spus Alex Albu după Univ. Craiova - Rapid București 1-1.

În urma escapadei, Alex Albu și Andrei Borza au fost amendați de către clubul Rapid București cu 10 mii de euro fiecare și excluși din lot, doar că între timp au revenit la prima echipă a giuleștenilor.

Universitatea Craiova - Rapid București 1-1

Alex Mitriță a deschis scorul în minutul 30, în urma assistului provenit de la Nicușor Bancu. Jakub Hromada (minutul 49) a restabilit însă egaliatea în repriza secundă, în urma pasei decisive primite de la Ermal Krasniqi.

În urma remizei, Universitatea Craiova rămâne pe locul patru cu 46 de puncte, în timp ce Rapid București se află pe poziția a doua cu 52 de puncte.