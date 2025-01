Antrenorul în vârstă de 43 de ani a semnat un contract valabil pe un sezon și jumătate cu gruparea din Bănie și îi ia locul lui Costel Gâlcă, antrenorul care și-a reziliat contractul marți dimineață.

Așa cum obișnuiește la fiecare apariție, Mirel Rădoi a venit în cantonamentul Universității Craiova la volanul unei mașini de lux, un Rolls-Royce Cullinan în valoare de aproximativ 380.000 de euro.

Mihai Rotaru a povestit cum au descurs negocierile cu Mirel Rădoi

Acționarul majoritar de la Universitatea Craiova a explicat că Mirel Rădoi a fost prima opțiune la care s-a gândit, iar negocierile au început numai după ce s-a semnat rezilierea cu Costel Gâlcă.

"Nu a fost nicio discuție înainte, dar a fost prima opțiune Mirel Rădoi. Nu mi-a răspuns, aflasem că aterizase din Arabia. M-a sunat peste o oră, l-am întrebat dacă are chef de muncă, mi-a zis că da și asta a fost. Lucrurile au fost simple, am discutat ce a fost bine și ce a fost rău din partea amândurora în mandatul anterior și asta a fost.

Extrem de simplu! Am anunțat semnarea lui Mirel, fără să semneze. A făcut primul antrenament fără să fi semnat contractul. Nicio secundă nu am discutat despre sume. A fost tot timpul prima opțiune, îl sunasem și înainte să vorbesc cu Costel, dar mi-a spus că are nevoie de o pauză", a declarat Mihai Rotaru, la Digi Sport.