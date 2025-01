Costel Gâlcă (52 de ani) s-a despărțit de Universitatea Craiova și, inclusiv la plecare, a ținut să demonstreze că e un „monument“ de bun simț. Pentru că, deși a fost desființat de Sorin Cîrțu, după cum sport.ro a arătat aici, fostul internațional a refuzat să dea o replică pe același ton.

În schimb, asaltat de reporterii craioveni, Gâlcă a atins mai multe subiecte legate de perioada petrecută în Bănie și le-a bătut obrazul celor care îl critică acum, după ce i-au făcut viața un calvar pe finalul mandatului său, la Craiova.

Costel Gâlcă despre...

*Vârful pe care l-a cerut și ultima zi la club - Am cerut un anumit tip de atacant... Care să fie combinativ, finalizator. Dar, asta e situația, v-am spus de atâtea ori că trece clubul prin problema cu fair-play-ul financiar și am luat ce s-a putut lua. Cu Mirel (n.r. – Rădoi) și cu domnul Rotaru (n.r. – patronul Mihai Rotaru) n-am vorbit, înainte de plecare. N-am vrut să deranjez. Am vorbit cu băieții. Le-am transmis că am, în continuare, încredere în ei, că pot da mai mult. Bineînțeles, ei trebuie să demonstreze pe teren.

*Atacurile la care e supus acum, la plecare - Fiecare e liber să zică ce vrea, dar eu cred că cei care sunt în jurul clubului trebuie să fie mai optimiști, să aibă un mesaj pozitiv. Am tot spus că sunt lucruri care ar trebui să vină și n-au venit. Am gestionat însă lucrurile și n-am dat vina pe nimeni și asta le cer și lor, să ajute clubul.

*Suma pe care o va încasa pentru rezilierea contractului - A fost o despărțire amiabilă. Suma pe care trebuie să o primesc la plecare... Am înțeles că nu poate plăti clubul toată suma într-o singură tranșă. Așa că o să iau banii în rate (n.r. – râde). Doamnă ajută, băieții să câștige titlul în acest sezon, ca să câștig și eu financiar (n.r. – râde).

*Sosirea unui brazilian, plus Denis Alibec de la Farul - De jucătorul brazilian despre care se spune că va sosi la Craiova știu. Ieri, când eram în ședință, se spunea că nu vine. Acum, când plec, aflu că vine. E un jucător care poate aduce un plus. Și de Alibec am auzit. Cu toții îl știm, are o calitate individuală foarte bună, acum decide clubul ce se întâmplă cu el.

*Faptul că i s-a reproșat că a fost lipsit de autoritate în fața echipei - Dacă s-a spus că am fost moale... Păcat că unii dintre ei (n.r. – șefii clubului) au gândirea asta. Principiile mele sunt altele. Eu cred că jucătorii trebuie să fie respectați, trebuie să crezi în ei. Le-am spus mereu ce au greșit, dar jucătorii sunt cei mai importanți. Ei trebuie să fie motivați tot timpul. Din păcate, nouă ne-a lipsit partea aia fotbalistică, de a finaliza ceea ce am creat prin joc.

*Experiența de la Craiova - Una benefică. Dar fac un apel ca antrenorul să aibă libertate totală, iar cei care critică să renunțe la bârfe, la critici și să urmărească doar partea fotbalistică. Trebuie să înțelegi fotbalul și să înțelegi contextul jocului.