Ahmed Bani a dezvăluit motivul pentru care s-a certat cu Alex Chipciu: "Dacă lui i se pare normal să-mi adreseze injurii"

După trei eşecuri consecutive, Dinamo a deschis scorul prin Dennis Politic (15), iar cei de la U Cluj au egalat după pauză, prin ex-dinamovistul Daniel Popa (51).

Explicațiile lui Ahmed Bani despre conflicul cu Alex Chipciu

În timpul partidei, cei doi s-au contrat de mai multe ori pe teren, iar la interviul acordat după meci, Ahmed Bani a făcut anumite precizări despre situația tensionată.

"Eu nu am nimic cu el, dacă el are... Eu nu am nimic cu el, dar dacă lui i se pare normal să-mi adreseze injurii, e problema lui.

N-am înțeles care a fost problema. E pur și simplu decizia lui. Nu mă interesează.

Am sperat la toate cele trei puncte, dar să zicem că este un pas mic. Ne-am retras deliberat, dar nu trebuia să facem asta, trebuia să ținem presiunea sus și să recuperăm mingea unde am recuperat-o în prima repriză", a declarat jucătorul lui Dinamo.