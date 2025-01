Giuleștenii se vor duela sâmbătă, de la 20:00, cu Universitatea Craiova în etapa cu numărul 23 din Superliga României.

Denis Ciobotariu: ”Fiecare jucător se gândește la un transfer la Genoa!”

Denis Ciobotariu a fost întrebat la conferința de presă premergătoare meciului cu Universitatea Craiova dacă se gândește la un transfer la Genoa în condițiile în care Dan Șucu a achiziționat recent cel mai vechi club din Serie A.

Cu zâmbetul pe buze, fundașul ajuns la Rapid în această iarnă de la Sepsi Sfântu Gheorghe a mărturisit că s-a gândit la această variantă, însă este de părere că fiecare jucător din lotul Rapidului se gândește la un transfer în campionatul Italiei.

”Legat de Rapid, totul mi s-a părut foarte bun, proiectul, suporterii minunați și bineînțeles, domnul Șucu a cumpărat Genoa, toate astea arată că Rapid se va bate an de an la titlu. A existat o ofertă din partea lui Dinamo, am spus-o, și dânșii au spus public în presă, dar am ales Rapid.

Probabil fiecare jucător se gândește și la această variantă (n.r. un transfer la Genoa). În viitor, sper la un transfer într-o ligă mai bună, să fac un pas înainte, sunt sigur că orice jucător își dorește să ajungă cât poate de sus în carieră”, a spus Denis Ciobotariu.

La finalul anului trecut, Dan Șucu a achiziționat 77% dintre acțiunile clubului Genoa, în schimbul a 45 de milioane de euro. La acel moment, afaceristul afirma că între cele două cluburi pe care le patronează vor avea loc schimburi de jucători. Primul fotbalist care a făcut această trecere a fost atacantul David Ankeye care a ajuns de curând sub comanda lui Marius Șumudică.