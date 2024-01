Mutu, liber de contract doar o lună, după despărțirea de CFR Cluj, începe a patra aventură pe banca unui club din Liga 1, după cele de la FC Voluntari, FC U Craiova și Rapid.

Adrian Mutu, primul interviu la CFR Cluj: "Obiectivul e să ne luptăm la titlu și grupele europene"

"Briliantul" preia formația din Gruia de pe locul 2, cu 36 de puncte, la 11 lungimi în spatele liderului FCSB. Totuși, Mutu anunță că obiectivul este câștigarea titlului și accederea în grupele competițiilor europene.

"Am gânduri mărețe. E o onoare să fiu la o echipă așa titrată cum este CFR. Mă bucur că am ajuns și sper să facem lucruri bune împreună. Eu cred că a crescut campionatul nostru în ultimii ani, iar faptul că sunt la CFR mă și responsabilizează. Nu avem prea multe șanse. Avem doar una, aceea de a câștiga.

Obiectiv? Nu avem alt obiectiv în afară de a ne lupta pentru titlu și grupele europene. Alte obiective la acest club nu sunt de mulți ani.

Mi-aș dori un fotbal spectaculos, pe placul publicului, dar cel mai important e rezultatul. Sper să câștigăm multe meciuri, acesta e obiectivul meu principal.

Îi cunosc pe jucători, cu doi chiar am jucat la echipa națională, cu Bălgrădean și Deac. Sunt băieți care știu ce înseamnă performanță, băieți care au câștigat trofee, iar unii au jucat la echipe importante din Europa. Important e să menținem acest spirit de învingător care e la CFR de mulți ani și să demonstrăm acest lucru pe teren.

Mesajul meu pentru fani? De fiecare dată când am venit la Cluj m-am simțit bine. Am mulți prieteni aici, iar meciul meu de retragere a fost la Cluj. Mereu am avut o relație foarte bună cu publicul din Cluj. Sper să vină cât mai mulți la stadion, să ne susțină. Le promit că o să muncesc mai mult de 100%, voi da totul pentru acest club și voi încerca să am rezultate pe măsură.

Meciul cu FC Voluntari după o perioadă dificilă. Suntem obligați să câștigăm pentru a ne menține în lupta pentru titlu, pentru a sta acolo sus, între primele locuri, până va începe play-off-ul", a spus Mutu.

Adrian Mutu va debuta la CFR Cluj în meciul cu FC Voluntari, de pe teren propriu, programat luni, de la ora 20:00, în runda cu numărul 23 din Liga 1.