Petrolul Ploiești va rămâne fără antrenorul Mehmet Topal, chiar dacă a încheiat anul 2024 pe locul șase, care asigură prezența în play-off. Turcul și-a dat deja demisia, dar aceasta nu a fost aprobată încă de conducerea clubului.



În tot acest timp, Petrolul încearcă să se orienteze către un alt antrenor și a apelat la Adrian Mutu, fost jucător pe ”Ilie Oană”.



”Briliantul” recunoaște discuțiile cu gruparea ploieșteană și spune că se va gândi la oferta primită.



Adrian Mutu: ”Vorbesc cu Petrolul”



„Sunt discuții, vorbesc cu Petrolul. Nu am luat nicio decizie, dar mă gândesc serios la asta. Petrolul este o echipă de care sunt atașat, am fost jucător acolo, am avut o primire extraordinară din partea conducerii și a publicului.



Știu cu ce se mănâncă acolo, am stat, știu cum trăiesc ei. Mă leagă multe amintiri, încă sunt pe pereții stadionului (n.r. poze cu Adrian Mutu). Eu cred că Petrolul are stabilitate, nu este un club foarte bogat, dar am înțeles că sunt cu banii la zi.



Mi-ar plăcea ca oamenii din Ploiești să vină lângă echipă, este un oraș bogat. Petrolul este o echipă de tradiție, merită ca oamenii potenți financiar să vină lângă echipă”, a spus Mutu, potrivit Fanatik.ro.



Mutu a jucat la șase echipe din Italia: Fiorentina (69 de goluri în 143 de meciuri), Verona (17 goluri în 63 de meciuri), Juventus (11 goluri în 46 de meciuri), Parma (22 de goluri în 36 de meciuri), Cesena (8 goluri în 29 de meciuri) și Inter (două goluri în 14 meciuri).



Până acum, Mutu a fost președinte la Dinamo, iar ulterior și-a început cariera de antrenor, pregătindu-le pe FC Voluntari, echipa secundă a lui Al Wehda, România U21, FC U Craiova, Rapid, Neftchi Baku și CFR Cluj.