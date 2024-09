Adrian Mutu a văzut că Alex Cicâldău a revenit la Universitatea Craiova și a reacționat imediat

Adrian Mutu, fost mare fotbalist și acum antrenor, a declarat că Cicâldău are șanse reale să revină în formă și să devină din nou o soluție pentru echipa națională a României, dacă va avea evoluții bune la Craiova.

Adrian Mutu a dat verdictul după ce Alex Cicâldău a revenit la Universitatea Craiova

Mutu a comparat această revenire cu situația lui Alexandru Mitriță, un alt jucător care s-a întors la Craiova și s-a redresat sub conducerea lui Mihai Rotaru.

Mutu a explicat că Rotaru are o strategie de a readuce la echipă jucători valoroși care au mai evoluat la club și că Cicâldău, la doar 27 de ani, încă are timpul și potențialul de a se impune din nou la nivel înalt.

”Un transfer bun pentru Cicâldău, care poate să devină o soluție pentru națională dacă are evoluții bune. Cred că avea nevoie să joace, nu am crezut niciodată că se va duce la Petrolul. Știam afecțiunea pe care Mihai Rotaru o are față de el.

Are nevoie să joace, să prindă din nou încredere în forțele proprii. Ciorbă reîncălzită? Păi uitați-vă la Mitriță! Și el a fost la un moment dat o ciorbă reîncălzită de Mihai Rotaru și uite lozul câștigător.

Nu e primul exemplu pe care Mihai Rotaru îl face la Craiova. Ne-a arătat de-a lungul timpului că jucătorii care au fost cu el au tot timpul ușa deschisă, atunci când vor să vină înapoi. Cicâldău încă are vârsta necesară să își revină și să devină un jucător bun pentru națională”, a spus Adi Mutu, conform Fanatik.

Cicâldău, care a jucat anterior pentru Galatasaray, Konyaspor și Ittihad Kalba, a semnat un contract pe patru ani cu Universitatea Craiova, devenind cel mai bine plătit fotbalist din România, cu un salariu de 75.000 de euro pe lună.

Cu o cotă de piață de 3 milioane de euro, Cicâldău își va purta numărul 20 la Craiova, deoarece numerele 10 și 8, pe care le-a mai folosit, sunt deja ocupate.