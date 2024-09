Universitatea Craiova a reușit transferul definitiv al mijlocașului Alex Cicâldău, în vârstă de 27 de ani, de la Galatasaray Istanbul.

După negocieri intense, Mihai Rotaru a ajuns la un acord cu echipa turcă, surclasând oferta celor de la Petrolul Ploiești.

Alex Cicâldău revine la Universitatea Craiova! Cum l-au prezentat oltenii

Cicâldău, care semnează un contract pe doi ani, cu opțiune de prelungire, revine la Craiova după ce a fost împrumutat în ultimele două sezoane la Ittihad Kalba și Konyaspor.

"ALEX CICÂLDĂU IS BACK! ????

Bătălia s-a încheiat, Alex și Știința sunt din nou împreună! “Leul” s-a întors în Cetatea Băniei pentru visul nostru comun: titlul.

129 de meciuri

33 de goluri

21 de pase decisive

11.000 de minute

Toate pentru Universitatea Craiova. Show must go on!", a scris Universitatea Craiova pe Facebook.

Alexandru Cicâldău a fost transferat de Universitatea Craiova la Galatasaray în 2021, într-o tranzacție evaluată la 6,5 milioane de euro.

În perioada petrecută la Galatasaray, mijlocașul a jucat în 41 de meciuri, a marcat 5 goluri și a oferit 4 pase decisive.