Adrian Mutu a dezvăluit postul pe care Florin Tănase va da cel mai bun randament: "Cu Bîrligea în față vor crea mari probleme"

Internaționalul român a revenit în Superliga României, după două sezoane pe care le-a petrecut în zona Golfului. De când s-a alăturat lotului campioanei României, Florin Tănase a jucat în cinci partide pentru FCSB, fără să marcheze.

"Se vede că încă are rugină pe el după anul petrecut în Asia. Dar Tănase e un jucător de excepție și de execuție. Atunci când își va reveni va da mult. E și marcator. Cu el și cu Bîrligea în față vor crea mari probleme echipelor adverse.

(n.r. – Gigi vrea să îl retragă inter) A mai jucat inter. El trebuie să ocupe o poziție să fie mereu cu fața spre poarta adversă. Când urcă câțiva metri spre poarta adversă și îl prinde cu spatele la poartă are ceva probleme.

Nu e un joc care i se pliază lui Tănase. Eu îl văd mai jos putin. Tănase poate să fie un 8, un inter, fără probleme", a declarat Adrian Mutu, potrivit Fanatik.

De ce a ales Florin Tănase să semneze cu FCSB: "Puteam să plec!"

Într-un interviu acordat după meciul cu Poli Iași, Florin Tănase a vorbit despre motivele care l-au determinat să revină la FCSB.

Atacantul a dezvăluit rolul important pe care l-au avut fanii și patronul echipei, Gigi Becali, în luarea deciziei. A mai recunoscut că, deși a avut două oferte tentante din Golf la scurt timp după ce a semnat cu FCSB, a ales să rămână la clubul bucureștean.

"Cred că pe 7 august am luat decizia, am vorbit cu patronul, plus dorinţa fanilor de a mă întoarce. În fiecare zi mă opreau foarte mulţi pe stradă şi-mi spuneau să mă întorc, şi asta a contat foarte mult. Deloc! Nu am negociat deloc, chiar la două zile după ce am semnat am avut două oferte din Golf.

Ce mi-a spus patronul, aia a fost. Din Kuweit şi Arabia Saudită. Ştiam că o să vină, puteam să plec, aveam clauză. Asta îmi doresc (n.r. să rămână la FCSB)", a declarat Florin Tănase, după meci.