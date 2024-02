Adrian Mutu a anunțat ce se întâmplă cu Cristi Manea: "Restul e decizia clubului"

Înaintea confruntării cu FCU Craiova, Adrian Mutu a vorbit despre situația fundașului. CFR Cluj nu vrea să-l piardă pe jucător fără să obțină o anumită sumă de bani, de aceea i-a propus prelungirea contractului, dar cele două părți nu au ajuns, deocamdată, la o înțelegere.

"Încă e sub contract cu noi, iar atât timp cât îşi face treaba, pe mine... Restul e decizia clubului. Tot ce am nevoie de la el e să fie profesionist ca şi până acum şi să-şi vadă de treabă atât timp cât îmbracă tricoul CFR-ului. Atât timp cât demonstrează şi se antrenează bine, eu nu am nici problemă", a declarat Adrian Mutu.

O piesă importantă în echipa de la CFR Cluj care a cucerit cinci titluri la rând în Superligă, Cristi Manea a prins doar 13 meciuri în acest sezon, din cauza unei accidentări, reușind să marcheze un gol.

Interes de la Galatasaray pentru Cristi Manea?

Recent s-a zvonit că Galatasaray ar fi pe urmele fundașului dreapta de la CFR Cluj, motiv pentru care internaționalul român ar refuza să-și prelungească actuala înțelegere cu echipa din Gruia, însă patronul ardelenilor a infirmat informația.

"Doar vorbe, povești, speculații… Nu am primit nimic, nicio sumă, niciun mail măcar de la Galatasaray, că l-ar dori pe Manea, așa că este o pistă falsă. Cu Manea am bătut palma pentru o prelungire de un an și jumătate a contractului, zilele viitoare vom semna și eu cred că Manea ne va ajuta în continuare încă un an și jumătate să ne îndeplinim toate obiectivele.

Este un jucător formidabil, de o mare valoare. CFR Cluj are nevoie de el, dar eu cred că și Manea are nevoie de CFR Cluj. Deci îl veți mai vedea pe Manea încă mult timp de acum încolo la CFR Cluj.

Asta, bineînțeles, dacă nu apare vreo ofertă cu totul și cu totul ieșită din comun pentru valoarea acestui jucător cu adevărat formidabil și reprezentativ pentru CFR Cluj, dar și pentru fotbalul românesc", a spus Neluțu Varga.