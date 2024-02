Adrian Mititelu, atac fără precedent la adresa lui Gigi Becali: "L-a distrus pe Andrea Compagno"

Atacantul italian nu a mai participat la antrenamentele echipei, negociindu-și plecarea de la FCSB.

Gigi Becali a primit mai multe oferte în schimbul lui Andrea Compagno, pe care le-a acceptat în dorința de a scăpa de golgheterul din sezonul trecut, însă niciuna nu a fost pe placul jucătorului.

Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, spune că pentru fotbalist contează foarte mult țara în care va merge, având în vedere că va deveni tată în scurt timp. În același timp, oficialul liderului din Liga 1 susține că nu este exclus ca italianul să rămână la FCSB până la vară.

Patronul celor de la FCU Craiova, echipă de la care a fost cumpărat Andrea Compagno, a vorbit despre situația în care se află atacantul.

"A fost distrus de Gigi Becali. Un fotbalist de mare valoare pentru fotbalul românesc. Unul ca Compagno merită să-l ții în echipă. E motivul pentru care nu îi mai dau niciun jucător. La ora asta, când vorbesc, așa simt. Mă simt responsabil pentru Compagno.

Dacă mai aveam răbdare jumătate de an, poate îl vindeam afară. Îmi pare rău, e un super profesionist. Va ajunge la o echipă importantă", a declarat Adrian Mititelu, la Digi Sport.

Motivul pentru care a picat transferul lui Compagno la Dinamo

Penultima clasată, aflată într-o situație delicată din punct de vedere sportiv, este în căutarea unui atacant și a vrut să profite de situația lui Andrea Compagno (27 de ani), de care Gigi Becali vrea să scape.

Cei de la FCSB nu își doresc să-l cedeze la o altă echipă din România. Astfel, singura variantă pentru atacantul italian este un transfer în străinătate.

"Ne-a interesat, după acea discuție am vorbit cu Mihai Stoica, am înțeles că este exclusă varianta România, am avut discuția respectivă, n-am ajuns la niciun detaliu. Nu e opțiun pentru nimeni în România în acest moment.

Dacă se va schimba ceva în situația asta, vom discuta, dar asta e situația în momentul de față", a spus Andrei Nicolescu, în exclusivitate pentru PRO TV.