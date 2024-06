A picat transferul lui Louis Munteanu la FCSB! Gigi Becali a anunțat unde va juca: ”Îl vor ei”

După ce i-a transferat pe David Kiki și Daniel Popa, patronul FCSB-ului a pus mâna și pe Marius Ștefănescu (25 de ani) de la Sepsi OSK, pentru care a plătit ”peste un milion de euro”.

Becali a spus că a singurii jucători care mai pot veni la FCSB sunt Florin Tănase și Louis Munteanu, dar între timp a apărut și o altă variantă pe radarul campioanei.

Louis Munteanu rămâne la Fiorentina!

Între timp, toscanii i-au comunicat lui Gigi Becali că au refuzat oferta în valoare de 1,5 milioane de euro pentru atacantul român, care va rămâne la echipa italiană.

„Am primit răspuns. Îl vrea Fiorentina să-l țină”, a spus Gigi Becali, în fața reporterilor prezenți la reședința sa din Aleea Alexandru.

12 goluri și 5 pase decisive a reușit Louis Munteanu în cele 35 de meciuri jucate pentru Farul în sezonul recent încheiat

Louis Munteanu are un singur meci la naționala de seniori a României. Atacantul a fost folosit într-o partidă cu Belarus (0-0), din preliminariile EURO 2024, iar ulterior a evoluat pentru naționala U21.

Florin Răducioiu: "Îmi place foarte mult Louis Munteanu"

Florin Răducioiu, atacantul cu 21 de goluri la echipa națională - toate în meciuri oficiale - spune că vede în Louis Munteanu anumite calități pe care le-a avut și el.

"Îmi place foarte mult, este un jucător care dă profunzime echipei, e un jucător foarte mobil - un pic cum eram eu - are golul în sânge, deci e un jucător care mie îmi place foarte mult și îmi aduce aminte de mine.

Am mari așteptări de la așa-zișii italieni (n.r. - la EURO 2024). Jucătorii care mi-au plăcut foarte mult în acest an au fost Mihăilă și Man. Am mari așteptări de la ei. Ei sunt jucătorii care trebuie să finalizeze o acțiune de gol. Imprevizibilitatea lor și tehnica lor în regim de viteză îmi plac foarte mult", a spus Florin Răducioiu, pentru PRO TV.