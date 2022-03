A fugit din Ucraina și a venit să câștige titlul în Liga 1: "M-a sunat soția și mi-a spus că a început războiul"

Jucătorii străini din Ucraina și Rusia au posibilitatea de a semna cu alte echipe în această perioadă, iar CFR Cluj l-a transferat pe croatul Lovro Cvek (26 de ani), un mijlocaș defensiv care a evoluat în ultimii doi ani la Zorya Luhansk.

Lovro Cvek, croatul care a fugit din Ucraina și a semnat cu CFR Cluj

Lovro Cvek a semnat cu CFR Cluj și spune că își dorește să câștige titlul de campion. Într-un interviu acordat pentru campioana României, croatul a povestit momentele șocante din dimineața zilei de 24 februarie, când Rusia a invadat Ucraina.

"Sunt foarte fericit că am devenit parte din acest club mare. Am auzit multe lucruri bune despre CFR și sunt foarte, foarte fericit. Eram în Ucraina, dormeam, m-a sunat soția mea în jurul orei 6 și mi-a spus că a început războiul. Nu îmi venea să cred, apoi am început să sun pe toată lumea. În cele din urmă, am ajuns aici, totul este bine, dar acest război este incredibil. Nu-mi vine să cred ce se întâmplă, sper ca în curând să se termine și totul să fie bine.

Nu am fost speriat pentru nu am auzit nimic atunci. În Zaporojie nu a fost nimic, așa că a fost mai ușor pentru mine, dar după ce am văzut celelalte lucruri, a fost complet diferit. Am plecat din țară chiar când a început războiul. Foștii colegi ucraineni nu pot părăsi țara din cauza acestei situații. Am vorbit cu ei, sunt puțin speriați, dar și ei speră ca totul să revină la normal", a spus Lovro Cvek, pentru CFR TV.

Mijlocașul cotat la 800.000 de euro, care a mai jucat în Slovacia și Slovenia și-a făcut și o scurtă descriere: "Joc mijlocaș defensiv sau fundaș central. Îmi place să fiu agresiv, îmi place să alerg mult, poate prea mult uneori. Îmi place să îmi ajut colegii și echipa. Vreau să ajut echipa cât mai repede posibil, o să dau tot ce am mai bun și sper ca echipa să fie campioană anul acesta și în anii următori".

Cvek a jucat la Zorya în 23 de meciuri din acest sezon, inclusiv în grupele Conference League, unde a fost integralist în duelurile cu AS Roma, Bodo/Glimt sau CSKA Sofia.