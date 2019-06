4 lovituri intr-o zi! Nume importante la Hermannstadt! Ce transferuri a anuntat clubul

FC Hermannstadt nu vrea sa mai aiba emotii cu retrogradarea!

Sibienii au mai anuntat 4 lovituri importante. Hermannstadt l-a convins pe fundasul central Ousmane Viera (32 de ani) sa semneze pe doi ani. Plecat de la Sepsi, Viera a mai trecut prin Liga 1 pe la CFR, Pandurii sau Inter Curtea de Arges.

Tot azi, cu Hermannstadt a semnat Yazalde (30 de ani). Portughezul devine al 3-lea fost jucator de la Gaz Metan care ajunge la rivala din judet in aceasta vara, dupa Busu si Caiado. Hermannstadt a mai adus si doi pusti care o pot ajuta la incadrarea in regula U21. Andrei Cordea (20 de ani, mijlocas central) vine de la Novara, iar Andrei Sintean (20 de ani, atacant) a fost cedat de Slavia Praga, dupa ce in returul sezonului trecut a fost trimis la Sepsi.