Fundașul stânga a semnat cu FCSB după ce s-a despărțit de Panathinaikos. Cotat la 600.000 de euro, conform site-urilor de specialitate, Cristi Ganea nu a primit prea multe minute de joc în ultimul timp și se află într-un stadiu de readaptare la vicecampioana României.

"100%!" Care e situația lui Cristi Ganea la FCSB

În a noua etapă, FCSB se va duela cu Farul Constanța, în reeditarea finalei campionatului de anul trecut. Duminică, 17 septembrie, de la ora 21:45, cele două cluburi se vor înfrunta la Ovidiu.

La conferința de presă premergătoare meciului, Elias Charalambous, antrenorul principal al roș-albaștrilor, a precizat că Cristi Ganea își intră în ritm ușor, ușor, doar că va primi minute de joc atunci când va fi 100% pregătit.

„Ganea se antrenează cu noi din prima zi. Are o atitudine pozitivă la antrenamente. Știți și voi că nu a jucat prea mult la Panathinaikos. Are nevoie de ritm, are nevoie să revină încet, încet la 100% din punct de vedere fizic. La modul în care se pregătește cred că va fi curând apt complet.

Mi-a spus că s-a antrenat în Grecia, dar nu are meciuri în picioare. Când vom avea prima ocazie, iar el se va simți 100%, îi vom da minute. Mâine, cel mai probabil, nu va fi pe bancă, dar ușor-ușor se va alătura echipei”, a spus Elias Charalambous la conferința de presă.

Cum arată ultimele cinci confruntări dintre FCSB și Farul Constanța

Ultimul duel dintre FCSB și Farul Constanța s-a întâmplat în play-off-ul sezonului trecut. Pe 21 mai, dobrogenii i-au învins pe roș-albaștri cu 3-2 și au reușit să câștige campionatul. Atunci, formația dirijată de Elias Charalambous reușea să intre perfect în meci și să conducă cu 2-0, dar ambiția elevilor lui Gică Hagi a fost dovedită în repriza secundă, când au întors soarta partidei.

Următoarele patru confruntări FCSB - Farul

17 mai 2023: FCSB - Farul Constanța 2-1

29 ianuarie 2023: FCSB - Farul Constanța 2-3

31 august 2022: Farul Constanța - FCSB 3-1

25 aprilie 2022: Farul Consanța - FCSB 0-4

După șapte meciuri disputate în primul eșalon al României, FCSB se situează pe primul loc cu 18 puncte. În consecință, trupa cipriotului Elias Charalambous a înregistrat șase victorii și un singur rezultat negativ, până acum.

De cealaltă parte, gruparea lui Gheorghe Hagi a obținut doar nouă puncte după șapte runde. Campioana en-titre a reușit să-și treacă în cont, în acest start de sezon al Superligii României, trei victorii și patru înfrângeri.