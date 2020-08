BATAIE NATIONALA pentru marele premiu al lui Morosani: 10 000 de euro! Supergala e live la PRO X joi de la 20:30!

Se va rupe ringul joi seara la ProX. "Centura lui Morosanu" va avea un nou stapan! 8 grei se bat pentru ea!

Morosanu isi cauta urmasul joi seara la Arenele Romane! Centura lui Morosanu valoreaza 10 mii de euro si 8 grei se bat pentru ea!



"Am testat toti sportivii, au fost testati si cu doua saptamani inainte. Am pus premiul de 10 000 de euro, am zis ca banii astia vor ramane in Romania. Aceasta piramida va fi intre sportivi romani din noua generatie. Ei sunt cei mai tari. Eu vreau sa investesc in noua generatie, vreau sa caut un viitor campion care sa reprezinte Romania", spune Morosanu.



Centura lui Morosanu e live la PRO X, joi seara, de la 20:30!