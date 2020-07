Morosanu organizeaza o SUPER piramida la Bucuresti: Castigatorul ia 10.000 de euro!

A opta ediitie a circuitului Dynamite Fighting Show va avea loc, in premiera, in aer liber, pe 20 august, la Arenele Romane din Capitala, acolo unde va fi pusa la bataie si centura DFS la categoria grea in cadrul unui turneu piramidal de 8.

Morosanu a facut anuntul privind al doilea eveniment organizat de el in 2020. Respectand restricitiile care sunt in prezent pe teritoriul Romaniei privind evenimentele sportive, gala se va desfasura fara spectatori.



"Acum, la momentul anuntului, Dynamite Fighting Show 8 se va desfasura fara spectatori, insa suntem optimisti ca pana pe 20 august, restrictiile se vor relaxa si sportivii vor beneficia de sprijinul publicului. Evenimentul se va desfasura cu respectarea tuturor normelor de distanitare recomandate de autoritati la momentul 20 august”, a declarat Alin Huiu, managerul DFS.

Astfel, sportivii vor fi testati de Covid-19 atat inaintea de sosirea la eveniment, cat si in momentul in care vor sosi la Bucuresti in cadrul unei baze centralizate. De asemenea, viza sportiva din partea medicului nu va fi mai veche de 30 de zile. “Avem deja un protocol in lucru, dedicat exclusiv sportului de lupta”, a mai afirmat Alin Huiu.

Promotorul Catalin Morosanu a transmis ca turneul piramidal de 8 va avea exclusiv sportivi din Romania, iar castigatorul va intra in posesia centurii DFS la categoria grea. “Incepand din aceasta saptamana vom anunta rand pe rand numele celor 8 care vor lupta in piramida. Premiul pe care il va incasa castigatorul va fi de 10.000 de euro. Deoarece salile au fost inchise atat de mult timp, iar sportivii nu au putut beneficia de toate conditiile de pregatire, reprizele din piramida vor fi de cate 2 minute”, a dezvaluit acesta.

Primele doua nume care au fost confirmate pentru turneul piramidal sunt Stefan Latescu si Valentin Bordianu. La numai 18 ani, Latescu este actualul campion al greilor in boxul olimpic din Romania, iar Bordianu este deja un nume in kickboxul de la categoria grea, invingandu-l in 2018 pe legendarul Alexey Ignashov la Moscova.

Totodata, Morosanu a transmis faptul ca in urmatoarea perioada vor fi organizate turnee piramidale si la categoriile 70 si 86 de kilograme. “Asa se va stabili cine este cel mai bun. Acel sistem care era in Japonia a fost unul care stabilea campionul si cred ca e unul funcitional. Din 2021 vom lansa si Final 16 la aceste categorii si vrem ca premiul sa creasca”, a dezvaluit fondatorul Dynamite Fighting Show.

Pe langa turneul piramidal, gala de la Arenele Romane va avea si 3 super fight-uri, iar intr-unul dintre ele va fi un nume surpriza.