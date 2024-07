Sabrina Voinea a reacționat după ce România a încheiat pe locul 7 în finala pe echipe la gimnastică: ”Acum încep grijile!”

După ce echipa formată din Sabrina Voinea, Ana Maria Bărbosu, Amalia Ghigoarță, Lilia Cosman și Andreea Preda au obținut un total de 159.497 de puncte la cele patru probe: bârnă, sol, sărituri și paralele.

Sabrina Voinea: ”Acum încep grijile pentru mine!”

Gimnasta română Sabrina Voinea a afirmat, marţi, după finala feminină pe echipe din concursul de gimnastică artistică de la Jocurile Olimpice de la Paris, că împreună cu echipa şi-au demonstrat valoarea.

"A fost un concurs foarte bun, îi mulţumim Nadiei (Comăneci) că ne-a fost alături şi că este mândră de noi. Sperăm ca la final să fie şi mai bine, pentru că putem. Am arătat că putem, am avansat cu un loc, am demonstrat tuturor că suntem bune. Sunt mândră şi de mine şi de echipa mea. Acum, încep grijile pentru mine, pentru finala la bârnă şi la sol", a spus Sabrina Voinea.

Ea şi-ar dori să-i calce pe urme lui David Popovici în privinţa medaliei olimpice şi spune că "va trage tare" pentru a-şi îndeplini visul: "Am văzut cursa în care David Popovici a câştigat medalia de aur. Îmi doresc să îi urmez calea, să iau şi eu medalii. Şi voi trage foarte mult de mine pentru visul meu".

Echipa feminină de gimnastică artistică a României România s-a clasat pe locul 7 în finala desfăşurată, marţi, în cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris.

România, care nu mai participase cu echipa feminină la JO din 2012, când obţinea bronzul, a reuşit să urce un loc faţă de calificări, pe care le-a terminat pe poziţia a opta.

