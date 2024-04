Pregătiți pentru Orgia Olimpică. Organizatorii JO 2024 vor împarți 250.000 de prezervative sportivilor

Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Paris au transmis că vor împărți un număr de 250.000 de prezervative, dintre care 220.000 masculine, 20.000 feminine, 10.000 de prezervative fără latex și 20.000 de baraje dentare. Acestea vor fi găsite la discreție în Satul Olimpic, pentru ca sportivii care vor avea relații fizice în timpul competiției să nu fie în pericol să contracteze boli cu transmitere sexuală (BTS).

S-au făcut provizii de prezervative fără latex și baraje dentare

Campania de informare va fi coordonată de Laurent Dalard, cel care se ocupă de organizarea primului ajutor și a riscurilor de sănătate din partea Comitetului Internațional Olimpic (CIO). "În ultima perioadă am constatat o creștere alarmantă a bolilor cu transmitere sexuală în cadrul populației, așa că vrem să fim pregătiți pentru a preveni o asemenea epidemie, mai ales că vor veni la Paris aproape 14.500 de sportivi, dintre care mulți foarte tineri", a declarat acesta.

În cadrul campaniei vor fi distribuite pliante și vor fi postate afișe, atât la Policlinica Satului Olimpic, situată în cartierul Saint-Denis, cât și în locațiile unde sportivii se vor antrena și vor concura, pentru a responsabiliza participanții din toate țările în privința riscurilor la care se expun. De asemenea, vor exista planuri pentru testarea HIV în cadrul acestei policlinici și au fost comandate alte 10.000 de prezervative fără latex (pentru persoanele sensibile la latex, care riscă dermatite de contact) și 20.000 de baraje dentare (piese subțiri de latex, folosite drept metodă de protecție în practicarea sexul oral). Aproape 14.500 de sportivi și staff-urile lor sunt așteptați la competiția de la Paris.

Ce sunt bolile cu transmitere sexuală

Bolile cu transmitere sexuală sau bolile venerice sunt infecții transmise prin contact sexual (normal, oral sau anal), dar care pot fi propagate și pe alte căi. Cele mai frecvente infecții transmise prin relații intime sunt bolile cu transmisie sexuală majore (sifilisul, gonoreea, sancrul moale, granulomul inghinal, limfogranulomatoza inghinala) și bolile cu transmitere sexuala minore (uretritele negonococice, tricomonaza urogenitală, candidozele urogenitale, herpesul genital, vegetațiile veneriene, Molluscum contagiosum, scabia, pediculoza, unele forme de hepatită virală).

Potrivit Centrului American de Control și Prevenire a Bolilor (Centers for Disease Control and Prevention - CDC), cea mai bună prevenire a transmiterii acestor infecții este utilizarea metodelor de protecție de tip barieră. În 2022, ultimul an pentru care există date complete la nivel continental, European Centre for Disease Prevention and Control a raporat creșteri de 48% în cazul gonoreei, de 34% în cazul sifilisului și de 16% în cazul chlamydiei. Conform autorităților europene, cauzele creșterii îmbolnăvirilor sunt lipsa de informare în rândul populației tinere, liberalizarea accelerată a vieții sexuale, scăderea vârstei la care începe viața sexuală și răspândirea fenomenului prostituției.

Foto - Getty Images