"Mulțumim, Marian!" Unicul Drăgulescu

Nu a reușit să-și îndeplinească visul de a câștiga aurul olimpic, dar a fost mereu o sursă de inspirație. Cum ar arăta un mesaj scris de un copil pe care l-a antrenat?



Marian Drăgulescu a ratat prezența în finala concursului de sărituri de la JO și a anunțat că se va retrage în acest an, după ce va mai lua startul doar la Mondial.

de Andru NENCIU

credit foto: Agerpres

La 40 de ani, octupul campion mondial parcă a trăit mai multe vieți în sportul pe care l-a slujit cu pasiune. A început gimnastica la opt ani, sub îndrumarea lui Petre Sacerdoteanu, după ce fusese mai întâi la karate și înot. Palmaresul său e binecunoscut, triplu medaliat olimpic și de zece ori campion european.

N-a reușit să-și atingă marele obiectiv, medalia de aur la JO, dar poate că unul dintre copiii pe care i-a inspirat va reuși, peste timp, să-i îndeplinească visul. Pentru că Drăgulescu și-a canalizat mereu energia și spre juniori, ba chiar a antrenat o perioadă, grupe de copii.

Probabil sunt sute de versiuni de mesaje pe care i le-ar trimite cei care au sperat, speră să-i calce pe urme sau au renunțat devreme la sportul pentru care trebuie să te sacrifici.

Printr-un exercițiu de imaginație, unul dintre mesaje ar arăta așa:

"Poate tu nu-ți mai aduci aminte. M-ai antrenat la Steaua, când îți luasei treningul de antrenor. Prin toamna lui 2015. Bănuiam că vei reveni în competiții, așa că mi-am zis să profit de fiecare antrenament cu tine. Terminam istoviți, dar cu un zâmbet de mulțumire.

Te-am urmărit și apoi, la antrenamente, pas cu pas. Erai mereu meticulos și tipicar. În arșița verii sau zilele în care stropii de ploaie picau ca niște săgeți din cer, mai aveai răbdare să stai în fața sălii cu toți cei care-ți mai furau o vorbă.

Și am fost și la concursurile tale. Mă uitam în stânga și-n dreapta, să simt pulsul tribunelor. Dar nu scăpam vreo secundă să văd cum te pregătești între aparate.

Cum îți înfigeai palmele în pudra de magneziu, cum pășeai cu atenție peste spuma cauciucată cu placaj din lemn. De la distanță păreai doar silueta controlată parcă printr-o telecomandă, de la distanță.

Cu greu mi-am dat seama că ești gimnastul mereu în căutarea noului. Așa ca atunci când ai inventat săritura ce-ți poartă numele, așa ca în zilele în care ți-ai zis că vrei să-ți constuiești tu singur casa, ți-ai pus casca de protecție și ai trecut la treabă.

Mi-a plăcut mereu că ai avut și atitudine și te-ai bătut pentru dreptul tău. Ți-am admirat curajul de a-ți întinde medaliile și cupele pe un steag al României, în fața MTS. Și am citit despre curajul tău de a-ți susține pledoaria, cu argumente solide, după ce în 2012 FRG și COSR ți-au trântit în nas ușa avionului care pleca spre JO de la Londra.

Ți-au îndesat pe gât ideea că nu mai ai valoare, dar ai răspuns cu analize video, cu exemple, când ai fost pus în fața plutonului de execuție, la un ultim test pentru intrarea în lot. Tu, Drăgulescu!

Poate ai mai și greșit. Dar ce sportiv nu greșește, uneori?

Chiar, cine ți-a creat vesta de jaguar când ai dansat la Gala Stelelor Mexicului, la un demonstrativ, pe We Will Rock You și Beat It?

Acum am auzit că vrei să retragi. Tokyo s-a terminat pentru tine, dar odată cu Tokyo nu s-a terminat și era Drăgulescu.

Și prin săritura ce-ți poartă numele, pe care vor miza mulți ani de acum încolo gimanști de pe toate meridianele, vei fi mereu acolo. Acolo unde te-ai simțit cel mai bine.

Mulțumim, Marian!"