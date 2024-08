Corespondență din Paris de la Violeta Colgiu și Iulian Nedelcu (Pro TV)

Echipa, formată din Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereș, Ioana Vrînceanu, Simona Radiș și Victoria Ștefania Petreanu, a dominat finala de la început până la sfârșit, obținând un timp impresionant de 5:54:39.

Aceasta este cea de-a șaptea medalie a României la Paris și a treia medalie de aur, după cele câștigate de David Popovici la înot și echipajul de dublu vâsle masculin, format din Marian Florian Enache și Andrei Sebastian Cornea.

Elisabeta Lipă: Unitatea echipei, secretul succesului

Elisabeta Lipă, președinta Federației Române de Canotaj, a atribuit succesul echipei unității și spiritului de grup. Lipă și-a exprimat bucuria și mândria pe care le-a simțit în urma performanței echipei de 8+1 feminin.

„Sunt foarte fericită, nu fericită. Fericită este puțin spus. A fost o ediție de Jocuri… Ne-am imaginat-o, dar nu așa de bine pentru că știam ce înseamnă Jocurile Olimpice. Te bați aici cu cei mai buni dintre cei mai buni și tu vrei să fii pe podiumul olimpic și să fii cel mai bun”, a declarat Elisabeta Lipă, conform TVR Sport.

Lipă a vorbit despre importanța solidarității în echipă și modul în care sportivii s-au susținut reciproc, atât în momentele de bucurie cât și în cele de tristețe.

„Am admirat la aceste Jocuri și nu numai, unitatea echipei. Așa s-a și câștigat. Au plâns când au pierdut ceilalți din delegație, s-au bucurat când au câștigat ceilalți. Eu nu pot decât să le mulțumesc”, a adăugat fosta canotatoare.

„M-au făcut să retrăiesc ediția Jocurilor Olimpice din 1992, când am trăit tot sub coordonarea unui antrenor și la fete, și la băieți. Este vorba de domnul Mociani Victor, pe care vreau să-l salut, să-i mulțumesc, să-i spun că-l iubesc mult pentru că a lăsat canotajului un lucru extraordinar. Obligația de a nu ne lăsa când ne este greu. Când am preluat președinția Federației, următoarea ediție a fost sub orice critică pentru noi. România n-a urcat pe niciun podium. A fost o suferință, cel puțin pentru mine, care veneam cu un palmares bogat de la Jocuri. Iată că, demonstrăm că, așa puțini cum suntem, reușim să răsturnăm munți. Și astăzi sunt foarte fericită pentru toți”, a concis Elisabeta Lipă.

Acesta este al patrulea titlu olimpic pentru România la proba de 8+1 feminin, după cele obținute în 1996, 2000 și 2004. În urmă cu trei ani, la Tokyo, România a ocupat locul șase în finală, după ce stabilise un nou record mondial și olimpic în serii (5:52.99). Ultima medalie olimpică în această probă pentru România, un bronz, data din 2016, de la Rio.

România a reușit să califice nouă echipaje în Finalele A la Jocurile Olimpice de la Paris, din cele douăsprezece pe care le-a avut, obținând până acum cinci medalii: două de aur și trei de argint.