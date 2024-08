Ana Maria Bărbosu, prima reacție după contestația depusă la TAS: ”Am avut un șoc!"

Contestația americanilor, care ar fi fost făcută după expirarea termenului regulamentar, a dus la schimbarea clasamentului și la atribuirea medaliei de bronz către Chiles.

Ana Maria Bărbosu: "Am avut un șoc!"

La patru zile distanață de la evenimentul neplăcut, Ana Maria Bărbosu a vorbit despre șocul și confuzia resimțite după schimbarea clasamentului.

„Eu nu mai știam ce am făcut și am vrut să văd. Pur și simplu nu mai țineam minte. Din momentul în care m-am uitat la tabelă și am văzut clasamentul schimbat, am avut un șoc. N-am mai realizat ce se întâmplă. Revăzând imaginile, mi-am dat seama că am scăpat steagul, că am făcut tot ce am făcut. Eu nu mai țineam minte. Șocul a fost total”, a declarat Bărbosu, conform golazo.ro.

Mai mult, Bărbosu a recunoscut că îi este greu să creadă că TAS va schimba clasamentul.

„Îmi este greu să cred că se mai poate schimba ceva acum. Chiar dacă o să se demonstreze că s-a greșit, clasamentul nu cred că o să mai poată fi schimbat. Dar sunt împăcată cu asta. Știu că am reprezentat bine România într-o finală olimpică. Asta mă bucură cel mai mult”, a continuat românca.

Forurile din România susțin că Bărbosu și Sabrina Voinea au fost dezavantajate și au contestat deciziile arbitrilor la TAS. În cazul Sabrinei Voinea, contestația a fost respinsă, dar pentru Ana Maria Bărbosu, există suspiciuni că echipa americană ar fi depus contestația după termenul regulamentar.