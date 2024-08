În cadrul festivității de vineri de la Țiriac Collection, bucureșteanul în vârstă de 19 ani a recunoscut că face pași mici pentru a se adapta la viața de vacanță, viața fără un program strict: cu antrenamente și concursuri.

"Sudoare, sânge, lacrimi. Brusc, s-a încheiat totul!" David Popovici, stingher în 'noua' viață

Elevul lui Adrian Rădulescu a descris cu acuratețe tot ce s-a întâmplat în ciclul olimpic și cum i s-a schimat programul după terminarea competiției la care România a terminat cu nouă medalii, două dintre ele fiind câștigate de Popovici.

România nu mai urcase pe podiumul olimpic de la înot de la Atena 2004, când tricolorii au cucerit aur prin Camelia Potec și bronz prin Răzvan Florea.

"Greu am reuşit să mă detaşez, pentru că au fost atât de multe zile, luni, ani în pregătirea acestor Jocuri şi într-un minut şi 44 de secunde brusc s-au încheiat. A fost atât de multă presiune, atât de mult stres, atât de multă sudoare, sânge, lacrimi şi brusc în trei-patru zile s-a încheiat totul.

Aşa că acum trebuie să învăţ să mă adaptez, să învăţ să mă relaxez, asta e problema mea şi a tuturor sportivilor de aici pentru că fiecare a trecut prin acelaşi lucruri", a spus David Popovici.

"Acum că am terminat cu Jocurile Olimpice şi am încheiat atât de bine pot să fac toate lucrurile pe care nu le făceam înainte. Am timp să ies mai mult cu bicicleta, să citesc mai mult, să merg la înot fără vreun program, pur şi simplu să mă relaxez. Chiar e o provocare pentru mine, pentru că eu nu ştiu să fac ceva fără program. Deci trebuie să învăţ să mă relaxez, să ies puţin din bula aceasta a înotului şi a performanţei de top", a adăugat David Popovici.

România, nouă medalii la JO de la Paris

România a cucerit nouă medalii la Jocurile Olimpice de la Paris, trei de aur, patru de argint şi două de bronz. Aur au câştigat înotătorul David Popovici la 200 metri liber, canotorii Andrei Cornea şi Marian Enache la dublu vâsle masculin şi echipajul feminin de opt plus unu (Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu), argintul a fost obţinut de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş la dublu vâsle feminin, Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel la dublu rame feminin, Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc la dublu vâsle feminin - categorie uşoară, precum şi de halterofila Mihaela Cambei la cat. 49 kg, iar bronzul a fost cucerit de David Popovici la 100 metri liber şi de gimnasta Ana Maria Bărbosu la sol.