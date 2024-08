Scandal la Jocurile Olimpice! A fost descalificat, dar nu a vrut să iasă de pe pistă! Ce a urmat

La Jocurile Olimpice de la Paris, sprinterul galez Jeremiah Azu a fost descalificat din serii la proba de 100 de metri masculin, după ce a pornit cursa cu 0,07 secunde mai devreme decât semnalul de începere.

Azu a încercat să depună un apel, în care a susținut că a fost derutat de zgomotul din arenă provocat de fanii francezi, însă demersul său a fost respins de către arbitri. Atletul a protestat timp de trei minute înainte de a fi scos de pe pistă.

Jeremiah Azu: "Am reacționat la sunet!"

Azu a explicat că a reacționat la un sunet și a vorbit despre faptul că zgomotul din arenă, în special de la proba de săritură cu prăjina, a fost confuz.

Sportivul și-a exprimat frustrarea că nu i s-a permis să alerge sub protest, menționând că în alte curse i se permite sportivului să alerge și apoi situația este revizuită ulterior.

„Sincer, am reacționat la un sunet. Este păcat, mulțimea este atât de încântată, au urmărit săritul cu prăjina, fanii francezi sunt aici. Este păcat că nu m-au lăsat să alerg sub protest. Nu sunt sigur ce reguli sunt folosite. Spuneam că vreau să alerg sub protest. Orice altă cursă vă permite să alergați și apoi o revizuiți. Sunt Olimpiade, așa că sunt în mod clar reguli diferite,” a declarat Jeremiah Azu, conform BBC.

Fostul campion olimpic la 200 de metri, Michael Johnson, a comentat incidentul și a menționat că startul fals al lui Azu a fost flagrant, dar că ar fi trebuit să i se permită să alerge sub protest.

„Sunteți la Jocurile Olimpice, știți că nu puteți începe înainte de armă și acesta a fost un start fals flagrant! Nu presiunea este problema pentru că aici sunt Jocurile Olimpice, ești un atlet profesionist, asta faci. Problema este dacă a auzit sau nu ceva, pentru că, dacă a făcut asta, este o scuză legitimă. Oricum, nimeni altcineva nu a auzit-o, aceasta este problema lui (n.r.- cu recursul), el a fost singurul. Ar trebui să te lase să fugi sub protest și să te lase să rezolvi totul mai târziu,” a declarat Michael Johnson.