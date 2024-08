România, loc extraordinar în clasamentul pe medalii la canotaj, la Jocurile Olimpice de la Paris

Politica Elisabetei Lipă s-a dovedit câștigătoare, iar ciclul olimpic a fost pus la punct astfel încât echipajele tricolore să atingă vârful de formă la Paris. Rezultatele sunt edificatorii pentru felul în care s-a construit metru cu metru pista spre medalii pentru România.

România, pe locul al treilea în topul pe medalii la canotaj

Canotajul ia din nou caimacul pentru România și, după încheierea competiției, sâmbătă 3 august, tricolorii se pot mândri cu un loc extraordinar în ierarhia pe medalii.

România a încheiat pe locul al treilea în clasamentul pe medalii la canotaj, în cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, cu două prezențe pe primul loc și încă trei pe treapta a doua a podiumului.

Primul loc aparține Olandei, iar pe doi se află Marea Britanie - VEZI tabelul de mai jos.

Clasament pe medalii

1. Olanda 4-3-1

2. Marea Britanie 3-2-3

3. România 2-3-0

România a calificat nouă echipaje în Finalele A la JO de la Paris din cele douăsprezece pe care le-a avut: dublu vâsle feminin - categorie uşoară, dublu rame feminin, dublu rame masculin, patru rame masculin, dublu vâsle masculin, dublu vâsle feminin, patru rame feminin, opt plus unu feminin, opt plus unu masculin.

Canotajul românesc a obţinut cinci medalii la JO 2024, două de aur şi trei de argint.

România, rezultat magnific la JO, la canotaj. Reacția Elisabetei Lipă

Șefa Agenţiei Naţionale pentru Sport, Elisabeta Lipă, a declarat, sâmbătă, la Casa României din Paris, că fetele care au cucerit aurul olimpic cu barca de 8+1 sunt eroine şi că în cursă şi-au vărsat toţi nervii pentru că la celelalte curse nu au fost pe prima treaptă a podiumului.

"Mi-am dorit enorm acest titlu olimpic, încât n-am închis un ochi toată noaptea. Cred că am avut emoţiile mai mari decât ele. Iar astăzi când le-am văzut în cursă mi-am dat seama după toate medaliile pe care şi le-au dorit şi nu au reuşit să ajungă pe cea mai înaltă treaptă, pentru că e foarte greu să dublezi, aşa cum am făcut ele, să sari dintr-o barcă în alta, sunt eroine, vă spun sincer asta, şi-au vărsat toţi nervii pe această cursă. Ori la bal, ori la spital. Şi am avut flash-uri din cursa noastră de acum 20 de ani, când am încins hora aia memorabilă pe ponton", a declarat Lipă.

Ea a confirmat că medaliatele cu aur vor fi recompensate cu câte un automobil de către omul de afaceri Ion Ţiriac: "Nu falimentează domnul Ţiriac, mi-a zis aşa: 'Domnişoară, te rog frumos, ai un argint, ai două, hai, acum vină şi cu aur'. Vrem acest aur, dar şi acest aur trebuie răsplătit, că e una sau nouă, asta e fiecare sport e cu sensibilităţile lui".