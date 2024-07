România - SUA 8-14 (3-3, 0-3, 1-4, 4-4)

Prima reprezentativă tricoloră a început excelent meciul și a condus cu 3-2 pe finalul primului sfert. Egalați pe finalul reprizei de debut, elevii lui Bogdan Rath intrau cu un vagon de speranțe în sfertul al doilea. Cu o apărare fragilă și lipsă de inspirație în atac, tricolorii n-au marcat niciun gol și au primit trei în cel de-al doilea sfert.

Semne bune au dat pe alocuri în repriza a treia, însă americanii și-au menținut avansul liniștitor. Abia în sfertul al patrulea România a jucat de la egal la egal cu Statele Unite. Prea târziu însă.

15 goluri din 26 de aruncări spre poartă au marcat jucătorii Statelor Unite

8 goluri din 27 de aruncări spre poartă au înscris jucătorii României

Următoarea adversară va fi Croaţia (1 august). Tot marţi, în Grupa A s-a mai jucat meciul dintre Croaţia – Italia 11-14, iar ultima dispută a zilei va fi între Muntenegru - Grecia.

5 goluri din nouă situații de om în plus au marcat americanii

3 goluri din șaptea situații de om în plus au înscris jucătorii României

România - SUA 8-14

Se termină și ultimul sfert! Final de meci

8-14 GOL Statele Unite!

8-13 GOL Statele Unite! Boven găsește un culoar în apărarea României și îl învinge pe Drăgușin.

8-12 GOOOL România! Vlad Georgescu marchează! România leagă trei goluri

7-12 GOOOL România! Vlad Georgescu marchează pe contraatac după ce a gestionat fără cusur un blocaj

6-12 GOOOL România! Reducem din diferență prin Neamțu, în situație de om în plus.

5-12 GOL Statele Unite! Marius Țic e înlocuit cu Mihai Drăgușin. Selecționerul Bogdan Rath cere time-out.

5-11 GOOOL România! Colodrovschi ia prim-planul și trimite o torpilă în poarta americanilor. România primește prea multe eliminări.

4-11 GOL Statele Unite! Dodd marchează pentru Statele Unite

A început ultimul sfert!

S-a încheiat al treilea sfert!

4-10 GOL Statele Unite! Daube evită blocajul și marchează fără speranțe pentru Marius Țic.

4-9 GOOOL România! Vlad Georgescu marchează senzațional, după o fentă scurtă și o aruncare lângă bară. 14 minute România nu a înscris.

3-9 GOL Statele Unite! Halloch speculează situația de om în plus și înscrie cu siguranță.

3-8 GOL Statele Unite! Max Irving marchează cu lejeritate. Spre deosebire de partida cu Grecia, în care România și-a revenit după prima repriză, în meciul cu selecționata Statelor Unite nu funcționează mai nimic. Bogdan Rath face mai multe schimbări în reprezentativa tricolorilor. De 12 minute nu a mai marcat România.

3-7 România gestionează prost un atac și americanii au din nou mingea.

3-7 GOL Statele Unite! Daube marchează din lovitură de la 5 metri.

Andrei Prioteasa aruncă în bară, România nu poate profita de situația de om în plus. Mingea le revine tricolorilor, dar nici a doua tentativă nu e valorificată.

A început sfertul al treilea, România e condusă cu 6-3.

România - Statele Unite 3-6, după al doilea sfert

Se încheie al doilea sfert al meciului. PAUZĂ! România nu a reușit să găsească soluții în atac și nu a marcat în sfertul al doilea. Bogdan Rath le-a dat indicații punct cu punct băieților la time out, însă tricolorii n-au putut să pună în practică recomandările fostului mare jucător

Marius Țic intervine providențial la o aruncare puternică și menține diferența de -3 goluri. Americanii termină meciul în atac.

A mai rămas un minut până la pauza mare a meciului.

3 goluri din 14 aruncări spre poartă a marcat România până cu un minut și 18 secunde înainte de finalul celui de-al doilea sfert

3-6 GOL Statele Unite! Nimic nu funcționează în sfertul secund pentru tricolori. Irving înscrie pentru 6-3 și selecționerul României, Bogdan Rath, cere time-out.

3-5 GOL Statele Unite! Ryder Dodd marchează din lovitură de pedeapsă.

Andrei Neamțu e eliminat, dar România se apără perfect în inferioritate numerică și nu primește gol.

3-4 GOL Statele Unite! Daube profită de o neatenție a tricolorilor și marchează primul gol al reprizei. Nicio șansă pentru Marius Țic.

Începe al doilea sfert! Andrei Neamțu înoată la sprintul de posesie! Amercianii câștigă sprintul de posesie.

România - Statele Unite 3-3, după primul sfert al meciului de la Jocurile Olimpice

Se termină primul sfert al meciului cu Statele Unite!

3-3 Luțescu aruncă violent în bară. Americanii ratează și mai avem 15 secunde din primul sfert.

3-3 GOL Statele Unite! Hopper marchează din nou.

3-2 GOOOL România! Silvian Colodrovschi înscrie din nou de pe centru. Morișca de pase a tricolorilor a contracarat defensiva agresivă a Statelor Unite.

2-2 Gol Statele Unite! Alex Obert înscrie pentru americani.

2-1 GOOOOL România! Silvian Colodrovschi marchează de pe centru. Elevii lui Bogdan Rath au un început bun de partidă.

1-1 Gol Statele Unite! Hooper valorifică situația de om în plus și egalează.

1-0 GOOOOL România! Matei Lutescu înscrie primul gol după o acțiune elaborată a tricolorilor.

Tudor Fulea câștigă sprintul de posesie și România are primul atac în sfertul inaugural al partidei.

A început meciul!

* Vezi AICI ce au făcut sportivii români în ziua 4 de la Jocurile Olimpice de la Paris: calificări pentru David Popovici, Bernadette Szocs și echipajele de canotaj!

Federația Română de Polo: ”Am demonstrat spirit de echipă și determinare”

După eșecul de la debut din faza grupelor, 7-14 cu Grecia, naționala masculină de polo a României joacă azi, de la ora 17:35, LIVE TEXT pe Sport.ro, al doilea meci, cu Statele Unite ale Americii.

”Chiar dacă nu am reușit să obținem victoria, suntem mândri de echipa noastră și de cât de mult au crescut împreună.

Vicecampioana olimpică s-a impus în fața României, cu scorul de 7-14. Băieți, continuați să credeți în voi!

Emoțiile debutului olimpic s-au văzut, și chiar dacă am pierdut primul meci, am demonstrat spirit de echipă și determinare.

Fiți determinați să învățați din această experiență. Meciul viitor va fi împotriva Statelor Unite ale Americii.

Al doilea meci din grupe va avea loc pe 30 iulie de la ora 17:35.

Hai, România! Curaj, băieți suntem alături de voi!”, a postat Federația Română de Polo.

Împotriva Greciei, pentru tricolori au marcat: Vlad Georgescu 2, Tudor Fulea 1, Francesco Iudean 1, Andrei Prioteasa 1 și Andrei Neamțu 2. AICI LIVE TEXT cu meciul de debut al României împotriva Greciei

Lotul României de la JO 2024 și staff-ul tricolorilor

Jucători: Marius Țic, Mihai Drăgușin - Francesco Iudean, Matei Luțescu, Tudor Fulea, Andrei Neamțu, Andrei Prioteasa, Andrei Țepeluș, Nicolae Oanță, Silvian Colodrovschi, Vlad Georgescu, Sebastian oltean, Levente Vancsik.

Oficiali: Bogdan Rath (antrenor principal), George Deacu (antrenor secund), Alexandru Matei (președintele federației), Valentin Olteanu (statistician)

Polo este singurul joc sportiv la care România va fi reprezentat la Paris 2024. Echipa naționala de polo revine la Jocurile Olimpice după 12 ani.

Potrivit tragerii de sorți a echipelor din cele două grupe ale turneului olimpic, ROMÂNIA va evolua în Grupa A, alături de Croația, Italia, Grecia, Statele Unite ale Americii și Muntenegru.

Programul naționalei României și al turneului de polo de la JO 2024

Duminică, 28 iulie

22:05 - ROMÂNIA – Grecia 7-14 (Grupa A)

Marţi, 30 iulie

17:35 - Statele Unite ale Americii – ROMÂNIA (Grupa A)

Joi, 01 august

20:30 - ROMÂNIA - Croaţia (Grupa A)

Sâmbătă, 03 august

22.05 Italia – ROMÂNIA (Grupa A)

Luni, 05 august

22.40 - ROMÂNIA – Muntenegru (Grupa A)

Miercuri, 07 august

15:00 - Sferturi

16:35 - Sferturi

20:00 - Sferturi

21:35 - Sferturi

Vineri, 09 august

14:00 - Meciuri de clasament 5-8

15:35 - Semifinală

19:00 - Meciuri de clasament 5-8

20:35 - Semifinală

Sâmbătă, 10 august

10:35 – Meci pentru locurile 7-8

Duminică, 11 august

10:00 - Meciul pentru locurile 5-6

11:35 - Finala pentru BRONZ

15.00 - Finala pentru AUR