Prima reacție a lui David Popovici după ce s-a calificat în finala probei de 200 de metri, la JO 2024

Sportivul în vârstă de 19 s-a calificat cu cel mai bun timp în finală.

Popovici a înregistrat un timp de 1:44:53 în seria a doua a semifinalelor, asigurându-și astfel plecarea de pe culoarul patru în finală, programată pentru luni, 29 iulie, la ora 21:40. Al doilea timp al semifinalelor a fost obținut de britanicul Duncan Scott, cu 1:44:94.

David Popovici: "A fost exact cum am plănuit"

După cursa din semifinale, Popovici a acordat un scurt interviu, unde s-a arătat mulțumit de evoluția sa. Mai mult, inotătorul a dezvăluit că se concentrează în totalitate pe finala ce urmează.

„A fost foarte ok, exact cum am plănuit să fie în calificări. Putem să vorbim mai mult despre asta diseară, după 'semi', ok? Mersi!” a declarat Popovici pentru TVR Sport.

La Jocurile Olimpice din Tokyo, Popovici a terminat pe locul patru în finala probei de 200 m liber. Recordul olimpic al probei este deținut de Michael Phelps, cu un timp de 1:42:97, stabilit în 2008 la Beijing. Recordul mondial, de 1:42:00, este deținut de germanul Paul Biedermann, stabilit în 2009.