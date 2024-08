Model pentru tinerii care vor să-și facă un viitor din sport, David Popovici e acum adulat pe toate meridianele lumii. Povestea sa și modul în care și-a clădit un CV impresionant până la 19 ani l-au transformat pe sportivul dublu medaliat la Paris într-un vector pentru tot sportul românesc.

Cu un discurs mereu bine argumentat, înotătorul de la CS Dinamo le-a aruncat mănușa factorilor decidenți din țară pentru a crea mediul propice marii performanțe.

Joi după-amiază, la Casa României din Paris, starul natației mondiale - aur la 200 m liber / bronz la 100 m liber - și întărit ideea că sportul trebuie apreciat cum trebuie în România, o țară care a dat mari campioni lumii și, prin antrenorii ei, i-a învățat tainele unor discipline consacrate la noi și pe străini: exemple precum handbal sau gimnastică.

”Mulțumesc că sunteți aici. E foarte frumos, e impresionant. Mă bucur să fiu aici, mă bucur să văd atât de multe fețe familiare, fie din staff, echipă, echipă extinsă. Îl am aici lângă mine pe antrenorul meu (n.r.: - Adrian Rădulescu). Acum mă ascultă toată lumea, trebuie să facem sport, trebuie să facem mai mult sport în țara asta, trebuie să meargă din ce în ce mai mulți copii la sport, la înot, important este să facă mișcare.

Va vorbi mai multe despre asta antrenorul meu, despre cum e nevoie de mai mulți bani investiți în sport, despre infrastructură, voi lăsa detaliile astea pentru el, pentru că se pricepe mai bine decât mine. Ce vreau eu să spun este felicitări celor care au concurat până acum, felicitări celor de la canotaj pentru medalii, felicitări nouă", a spus David Popovici, la Casa României din Paris.

???????? HE DID IT! David Popovici is a new Olympic Champion! #Paris2024 pic.twitter.com/7fetmVSaR0