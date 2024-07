Ionela Cozmiuc, discurs războinic înainte de finala la dublu vâsle: "Nu suntem aici să facem cadouri"

Româncele au câștigat semifinala a doua cu timpul de 6:56.65, cel mai bun timp dintre ambele semifinale, devansând echipajele din Grecia și Irlanda.

Ionela Cozmiuc: "Nu suntem aici să facem cadouri"

Înainte de marea finală, Ionela Cozmiuc a transmis un mesaj de determinare și încredere. Sportiva promite românilor de pretutindeni că echipa de dublu vâsle va dat tot ce are mai bun în ultimul act.

„Ne simțim foarte bine. Nu suntem aici să facem cadouri, dacă cineva ne va învinge, ne va învinge pentru că sunt mai bune decât noi. Noi vom da totul pe pista de concurs. Acum m-am relaxat, pot să spun că am foarte mari emoții când concurează fratele meu (n.r. – canotorul Florin Lehaci, calificat în finală la dublu rame).

Mă bucur foarte mult pentru el, pentru că știu cât de mult a muncit, știu ce rezultate a avut și îmi doresc să treacă cel puțin în primii trei linia de sosire", a declarat Ionela Cozmiuc, conform Agerpres.

În timp ce Cozmiuc a vorbit despre importanța menținerii concentrării și a efortului continuu pe pista de concurs, Gianina van Groningen a evidențiat siguranța și hotărârea cu care au abordat cursa din semifinală.

„Noi ne-am făcut cursa pe care am tot antrenat-o și acasă. Am plecat foarte hotărâte și s-a văzut că am fost peste celelalte concurente. Nu mai țineam cont de cine e în dreapta sau în stânga, ci doar să fim noi în față, să ne facem cursa și să nu ne lăsăm dominate de mulțimea de pe lângă, pentru că de la 1.000 m începem să îi auzim pe spectatori", a adăugat sportiva.

Finala probei de dublu vâsle, categorie ușoară, este programată pentru miercuri, 2 august, la ora 13:22. Cozmiuc și van Groningen sunt hotărâte să continue performanța excelentă și să aducă României o medalie olimpică în această probă, după o pauză de 20 de ani. Ultima medalie a fost cucerită în 2004 la Atena de către Angela Alupei și Constanța Burcică.

România a calificat până acum opt echipaje în Finalele A la Jocurile Olimpice de la Paris.