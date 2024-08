Ionela Cozmiuc şi Gianina van Groningen au câştigat, vineri, medalia de argint în proba de dublu vâsle categorie uşoară din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris. Este a şasea medalie a României la Paris 2024.

Gianina van Groningen radiază de fericire. Surpriza de după argintul de la Paris 2024

Imediat după cursă, Gianina van Groningen (fostă Beleagă) a fost așteptată de soțul său, Sijmin van Groningen, unul dintre cei doi băieți ai cuplului Valeria Răcilă Van Groningen - Steven van Groningen, fost canotor prezent cu lotul Olandei la JO de la Los Angeles. Valeria Răcilă, fondatoarea Maratonului București, e campioană olimpică la canotaj tot în urmă cu 40 de ani.

Gianina a fost așteptată de soțul său, Sijmin, care a urmărit cursa cu mari emoții. În aplauzele tuturor, după ceremonia de premiere, medaliata cu argint de la Paris a fost îmbrățișată de soțul său și lacrimile i s-au rostogolit pe obraji (VEZI GALERIA FOTO).

A fost prezentă și Valeria Răcilă van Groningen, campioană olimpică la simplu vâsle în 1984 și medaliată cu bronz la Moscova (1980), în proba de dublu vâsle.

Fotografii: COSR

Gianina van Groningen: "Am lăsat totul pe apă"

"A fost o cursă foarte bună, foarte grea. Am lăsat totul pe apă, de la prima până la ultima lovitură. Din păcate, astăzi a fost Marea Britanie mai bună, dar noi suntem foarte fericite pentru rezultatul ăsta. La a treia ediţie olimpică şi ultima pentru această categorie uşoară am luat argintul olimpic şi este un rezultat foarte mare pentru noi şi pentru România. Suntem mândre de rezultatul pe care l-am obţinut, pentru că am dat tot, nu am lăsat nicio rezervă, nicio fărâmă de energie acolo. Şi chiar sunt mândră de ceea ce am reuşit să facem.

Pentru noi este un obiectiv îndeplinit este un obiectiv de care suntem amândouă mândre. Pentru că noi am stabilit că trebuie să ne facem cursele noastre cele mai bune şi ce va fi după linia de finiş va fi bonus. Şi asta am şi făcut. Sunt foarte mândră de cursele pe care le-am făcut şi implicit de rezultatul pe care l-am dobândit la final, pentru că este unul muncit. Dar suntem fericite pentru el", a declarat Gianina van Groningen.