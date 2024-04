Stefano Pioli, OUT! Ce s-a întâmplat după "Derby della Madonnina"

Stefano Pioli, antrenorul celor de la AC Milan, ar urma să părăsească echipa la finalul acestui sezon, după ce a pierdut meciul împotriva lui Inter, conform informațiilor oferite de jurnalistul Fabrizio Romano.

Pioli, în vârstă de 58 de ani, a fost campion al Italiei cu AC Milan în 2022, singurul trofeu din cariera sa de antrenor. De-a lungul carierei sale, Pioli a antrenat numeroase echipe italiene, inclusiv Inter Milano, Lazio și Fiorentina.

