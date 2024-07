Se pregătește transferul lui Romelu Lukaku: 35 de milioane de euro

Împrumutat în sezonul precedent la AS Roma, Romelu Lukaku s-a întors la Chelsea, după ce capitolinii au decis să nu achite clauza de transfer definitiv. Cu toate acestea, belgianul ar putea reveni cât de curând în Serie A.

Este dorit de Napoli, unde antrenor este Antonio Conte, care l-a pregătit în perioada petrecută la Inter Milano, când a fost și golgheterul campionatului.

Chelsea ar fi de acord să renunțe, din nou, la masivul atacant belgian, dar de această dată ar vrea un transfer definitiv, pentru care cere în jur de 35 de milioane de lire sterline, scrie Sky Sports.

