Portarul sloven Samir Handanovic va părăsi echipa italiană Inter Milano, după 11 ani petrecuţi la nerazzurri, a anunţat miercuri gruparea milaneză într-un comunicat publicat pe site-ul oficial.

La 39 de ani, pe care îi va împlini vineri, internaţionalul sloven Samir Handanovic pleacă de la Inter Milano, echipă pentru care evoluează din anul 2012.

„O referinţă absolută, un lider în vestiar, un căpitan curajos. Samir Handanovic a fost toate acestea, în cele 11 sezoane în care a apărat poarta nerazzurrilor”, scrie în comunicatul publicat de clubul interist.

„O carieră extraordinară în tricoul nostru, în care, pe lângă Scudetto, se poate lăuda cu două Cupe ale Italiei şi două Supercupe ale Italiei. Salutări, mulţumiri şi afecţiune sinceră din partea tuturor suporterilor şi a întregii familii nerazzurri. Mulţumim, Samir!” se încheie comunicatul clubului milanez.

???? 40,894 minutes played

????️ 455 appearances

???? 5 trophies

So many memories together, Samir ???????????? #ForzaInter