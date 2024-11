Vieira îl înlocuiește pe Gilardino, după o serie de rezultate negative

Conducerea clubul Genoa a decis să-l demită pe antrenorul principal Alberto Gilardino (42 de ani), după ce echipa a ajuns pe locul al 17-lea în Serie A, cu doar 10 puncte acumulate în 12 meciuri jucate. "I Rossoblu" au înregistrat o singură victorie în ultimele 11 partide și au fost eliminați de rivalii de la Sampdoria, în turul secund al Cupei Italiei (1-1, 5-6 d.l.d.). Gilardino conducea echipa din decembrie 2022, dar va fi ]nclouit cu Patrick Vieira.



Vieira le-a pregătit până acum pe Manchester City Elite Development Squad (2013-2015), New York City FC (2016-2018), Nice (2018-2020), Crystal Palace (2021-2023) și RC Strasbourg (2023-2024). În sezonul trecut, cu el pe bancă, "Le Racing" a terminat pe locul al 13-lea în Ligue 1 și a ajuns până în sferturile de finală ale Coupe de France (0-0, 3-4 d.l.d. cu Ol. Lyon).



Vieira a jucat în Italia la Milan, Juve și Inter Milano

Patrick Paul Vieira (48 de ani) este născut la Dakar (Senegal). El a jucat ca mijlocaș central la Cannes (1993-1995), AC Milan 1995-1996), Arsenal (1996-2005), Juventus (2005-2006), Inter Milano (2006-2010) și Manchester City (2010-2011). Are 107 selecții și 6 goluri pentru naționala Franței.



În palmaresul său se găsesc titlul mondial (1998 / + finală în 2006), Euro 2000, Cupa Confederațiilor (2001), Serie A (1995-1996, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010), Supercoppa Italiana (2006), Premier League (1997-1998, 2001-2002, 2003-2004), FA Cup (1997-1998, 2001-2002, 2002-2003, 2004-2005, 2010-2011), FA Community Shield (1998, 1999, 2002) și o finală de Cupa UEFA (1999-2000).



A fost inclus în FIFA 100 (2004), Premier League Hall of Fame (2022), UEFA Team of the Year (2001), FIFA World Cup All-star team (2006) și Sports Illustrated Team of the Decade (2009) și a primit distincțiile Premier League Player of the Season (2000-2001), Golden Foot Legends Award (2019) și Ordre Imperial de la Legion d'Honneur (1998).



