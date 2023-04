Olivier Giroud semnează! Ce va face atacantul francez de 36 de ani 

Campionul mondial din 2018 va semna un nou contract, pe termen scurt, cu AC Milan, zilele următoare, după cum informează jurnalistul Fabrizio Romano. Olivier Giroud a fost transferat de AC Milan de la Chelsea în iulie 2021, în schimbul a 2.85 milioane de euro, înțelegerea cu 'rossonerii' expirându-i în această vară.

Sursa citată informează că atacantul va semna un contract valabil până în iunie 2024, urmând să încaseze un salariu de aproximativ 3.5 milioane de euro anual. Giroud a avut o ofertă în această iarnă pentru a pleca de la campioana en-titre din Italia, de la Everton, însă a refuzat-o.

Olivier Giroud will sign new short-term deal with AC Milan in the next days, confirmed as expected - it's all done ???????? #ACMilan

◉ New contract valid until June 2024;

◉ Salary close to €3.5m net per year;

◉ Everton approached him in January but Giroud only wanted to stay.