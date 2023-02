Lovitura pusă la cale de Lazio înainte de dubla cu CFR Cluj! Contract până în 2027 și salariu uriaș

Lazio e în discuții pentru a-i prelungi contractul mijlocașului Mattia Zaccagni (27 de ani) în această perioadă. Italianul a fost transferat în vară de la Verona pentru 7,1 milioane de euro și a impresionat rapid în tricoul echipei biancoceleste.

Chiar dacă a semnat în vară un contract valabil până în 2025, Zaccagni este în discuții pentru o nouă înțelegere, valabilă până în 2027 și cu un salariu de 2,5 milioane de euro pe an.

”El își dorește să rămână mult timp la Lazio”, a spus tatăl lui Mattia, citat de jurnalistul Nicolo Schira.

