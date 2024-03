Lautaro Martinez, aproape să semneze! Starul argentinian are contractul pe masă

Gruparea de pe ”Meazza” este foarte apropae de a câștiga din nou titlul de campioană în Italia, iar în această perioadă pregătește un nou contract pentru Lautaro Martinez, golgheterul echipei. Actuala înțelegere dintre cele două părți expiră în vara anului 2026.

Inter ar vrea să îi ofere un contract valabil până în 2028 starului argentinian, cu un salariu de opt milioane de euro pe sezon, la care s-ar putea adăuga încă un milion de euro din eventuale bonusuri.

Doar că Lautaro Martinez ar solicita un salariu mai mare, de zece milioane de euro, astfel că negocierile vor continua în această perioadă, scrie jurnalistul Nicolo Schira.

”Avem o relație bună cu Inter și lucrăm pentru un viitor împreună, dar nu ne grăbim să prelungim contractul”, a spus Alejandro Camano, agentul lui Lautaro Martinez.

