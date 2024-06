Juventus are antrenor! ”Contract până în iunie 2027”

După 38 de etape desfășurate în primul eșalon al Italiei, Juventus a înregistrat 19 victorii, 14 rezultate de egalitate și cinci înfrângeri și s-a clasat la 23 de lungimi în spatele campioanei Inter Milano.

În mai 2024, Massimiliano Allegri a părăsit banca tehnică a lui Juventus după trei ani în care a strâns 149 de apariții la cârma ”Bătrânei Doamne” și o medie de 1.84 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a scris pe rețelele social media că oficialii lui Juventus s-au înțeles cu Thiago Motta, care va semna un contract valabil până în iunie 2027 în cursul săptămânii următoare.

????⚪️⚫️ Understand Juventus plan for Thiago Motta’s formal contract signing is confirmed for next week.

It will take place between Tuesday and Wednesday.

Contract until June 2027, confirmed. ???????? pic.twitter.com/u8GFqmtsTM