Jose Mourinho a rămas la AS Roma și face un transfer spectaculos!

După ce a pierdut finala UEFA Europa League cu AS Roma, s-a zvonit că Mourinho ar putea pleca din capitala Italiei, după ce a fost dorit de PSG și Chelsea. Antrenorul portughez a rămas la clubul alături de care a câștigat Conference League, iar acum pregătește sezonul următor cu un transfer impresionant.

Cumpărat în sezonul precedent de West Ham, pentru 36 de milioane de euro de la Sassuolo, Gianluca Scamacca (24 de ani) este aproape de revenirea în Serie A, la AS Roma, clubul la care a evoluat și în perioada junioratului.

Jurnalistul Nicolo Schira scrie că AS Roma e aproape de a-l transfera sub formă de împrumut de la West Ham, cu opțiune de cumpărare definitivă pentru 27 de milioane de euro.

Englezii ar dori să obțină un acord din partea giallorossilor pentru o clauză de cumpărare definitivă obligatorie.

