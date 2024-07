Mijlocaşul polonez Piotr Zielinski, care şi-a încheiat recent contractul cu echipa de fotbal SSC Napoli, a semnat un acord pe patru ani cu Inter Milano, a anunţat campioana en titre a Italiei.

Zielinski, în vârstă de 30 de ani, a jucat începând din 2016 la Napoli şi a avut o contribuţie importantă la câştigarea titlului în ediţia trecută din Serie A, primul după o aşteptare de 33 de ani pentru fosta formaţie a lui Diego Maradona.

"Clasă, caracter şi multă experienţă n Serie A: Piotr Zielinski, primul jucător polonez din istoria lui Inter este gata să-şi etaleze toate calităţile în culorile nerazzurri", a precizat Inter Milano într-un comunicat.

Zielinski s-a mutat din Polonia în Italia la 17 ani pentru a se alătura academiei clubului Udinese, la care şi-a făcut debutul în Serie A, în noiembrie 2012. El a fost împrumutat apoi pentru două sezoane la Empoli în perioada 2014-2016.

Piotr Zieliński: the first Polish player in the HISTORY of #Inter. ????????⚫️???? pic.twitter.com/XMN3DzmhJb