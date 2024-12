Pentru a prelua clubul, Dan Șucu a investit nu mai puțin de 45,356,262 euro, dintre care 5,356,262 euro au fost investiți fără a necesita returnare, iar restul de 40 milioane de euro au fost plătiți pe 14 decembrie.



Fost antrenor în Superligă, la FCU Craiova, Giovanni Costantino (40 de ani) a analizat implicarea lui Șucu în fotbalul din Serie A și a pus accentul pe investițiile pe care acesta ar urma să le facă la clubul de pe ”Luigi Ferraris”.



Chiar dacă acum se luptă pentru salvarea de la retrogradare, fiind pe locul 13, la doar două puncte distanță de zona retrogradabilă, Genoa este un club care visează la cupele europene, spune Costantino.



Giovanni Costantino: ”Șucu e foarte important pentru fotbalul românesc”



„Cred că Rapid este unul dintre cele mai interesante proiecte din România pentru că este un club modern. Șucu este o persoană foarte importantă pentru fotbalul românesc.



Serie A este un campionat în care este o diferență uriașă între echipele de top și cele de mijlocul sau subsolul clasamentului. Nu pot să spun exact de câți bani are nevoie pentru că nu știu exact cât se poate cheltui, dar sigur Genoa este un club în care, prin prisma fanilor, a istoriei, are ambiția de a ajunge în Europa.



Nu este un club care are doar nevoie de a se salva de la retrogradare în Serie A. Este un club cu tradiție, istorie și are posibilitatea de a se lupta pentru Europa. Este un club care are nevoie să fie în TOP 10 în Italia, deci investițiile sunt foarte importante pentru domnul Șucu”, a spus Costantino, în exclusivitate pentru Sport.ro.



Genoa este pe locul 13 în Serie A, după ce a pierdut ultimul meci din campionat cu Napoli, scor 1-3. ”Grifonul” este la doar două puncte distanță de zona retrogradabilă.



În următoarea etapă, echipa lui Dan Șucu va evolua împotriva celor de la Empoli, în deplasare, una dintre vecinele de clasament ale genovezilor. Cu o victorie, aceștia se pot distanța de ”zona roșie”.



Dan Șucu ar vrea acum toate acțiunile de la Genoa



De asemenea, se vehiculează că Dan Șucu ar putea atrage în proiectul Genoa și alți oameni de afaceri români de succes. Surse din Italia susțin că Florin Talpeș și frații Pavăl ar putea deveni noi acționari ai clubului, parteneri care ar consolida și mai mult puterea financiară a echipei.



"Șucu, acum deținător al unui procent de 77% din Genoa, își propune să achiziționeze 100% din capital în lunile următoare, diluând cei 23% aflați încă în mâinile afaceriștilor din Miami. Totodată, doi oameni în care are încredere se vor alătura consiliului de administrație.



Antreprenorul, care își dorește o companie capabilă să se autofinanțeze fără a recurge la alte injecții de capital, intenționează să aducă doi parteneri bogați: Florin Talpeș, fondatorul unui imperiu de securitate IT, și frații Pavăl, deținători de active de peste 3 miliarde de dolari.



Ne gândim și la o sinergie între cel mai vechi club din Italia și Rapid București (controlat de Șucu) care să permită un schimb între cei mai buni tineri jucători ai celor două echipe", au scris cei de la Pianetagenoa.