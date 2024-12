Pentru a prelua clubul, Dan Șucu a investit nu mai puțin de 45,356,262 euro, dintre care 5,356,262 euro au fost investiți fără a necesita returnare, iar restul de 40 milioane de euro au fost plătiți pe 14 decembrie.



Ionuț Negoiță, fostul acționar majoritar de la Dinamo, a rămas surprins când a văzut că investitorul de la Rapid a preluat clubul de pe ”Luigi Ferraris”.



În același timp, omul de afaceri nu crede că Dan Șucu ar avea șanse foarte mari să ”aibă succes” în Serie A.



Ionuț Negoiță: ”Am rămas surprins”



„Eu am rămas surprins, cum și alții au rămas surprinși de mine că am intrat la Dinamo. Și eu și Dan Șucu suntem destul de echilibrați. Afară, noroiul e mai adânc, ca o figură de stil. Am auzit cam ce-și dorește Dan Șucu.



Parcă mă văd și mă aud pe mine acum 13-14 ani, pe vremea când am pătruns la Dinamo. Dar e un iceberg. Vezi doar partea de deasupra, restul e în interior și e mult. Șansele să aibă succes? Eu le consider mici.



În general, în fotbal, oriunde. Vă dau scris că în 4-5 ani și Dan Șucu va ajunge la aceleași concluzii ca ale mele acum câțiva ani. Este o zonă alunecoasă, rotundă, mai degrabă pe stilul lui Gigi Becali", a spus Ionuț Negoiță, la GSP.ro.



”Dan Șucu poate aduce stabilitate economică și noi investiții!”



În comunicatul ”Grifonului”, italienii au vorbit și despre speranțele și așteptările pe care le au din partea lui Dan Șucu.



”Schimbarea majorității reprezintă un nou capitol pentru cel mai vechi club din Italia, cu speranța că venirea lui Dan Șucu poate aduce stabilitate economică și noi investiții care vor întări echipa și infrastructura.



Genoa le mulțumește fanilor pentru sprijinul constant și privește către viitor cu încredere, convinși fiind că această nouă etapă va consolida prestigiul și satisfacția pe care acest club le merită”, au scris italienii.