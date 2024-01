Cum reacționează Tottenham, după ce Napoli a devenit favorită pentru transferul lui Radu Drăgușin

Fundașul celor de la Genoa este dorit de echipe importante în această fereastră de mercato, iar conducerea ”Grifonului” i-a fixat prețul la 30 de milioane de euro.

Prima echipă care a deschis negocierile pentru transferul internaționalului român a fost Tottenham, iar acum a intrat ”pe fir” și Napoli.

Campioana Italiei oferă 25 de milioane de euro, dar și doi jucători (Alessandro Zanoli și Leo Ostigard) în schimbul lui Radu Drăgușin, și pare să fie favorită în acest moment pentru a obține semnătura acestuia.

Chiar și așa, Tottenham nu este îngrijorată că l-ar putea pierde pe Radu Drăgușin, astfel că discuțiile dintre londonezi și Genoa vor continua în următoarea perioadă, anunță jurnalistul englez Lyall Thomas, pe pagina sa de Twitter.

#Tottenham have no concerns over #Napoli’s push to sign Radu Dragusin. Talks continuing. More on #SSN and online; https://t.co/OzHTtF6aQx (w/ @MichaelBridge_) https://t.co/CFad6UHsHN