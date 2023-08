Cu un punct în două etape, Mourinho se grăbește să rezolve un transfer spectaculos la AS Roma

Capitolinii au un singur punct după două etape, iar antrenorul portughez se grăbește să rezolve un transfer spectaculos până la închiderea perioadei de mercato.

Romelu Lukaku (30 de ani) s-a întors la Chelsea, după ce a fost împrumutat la Inter Milano în sezonul precedent. Nerazzurrii nu-l vor păstra pe atacantul belgian, care nu intră nici în planurile lui Mauricio Pochettino la gruparea londoneză.

Astfel, Lukaku trebuie să-și găsească o altă echipă și este aproape de AS Roma. Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, oficialii din capitala Italiei vor să rezolve transferul în cursul zilei de luni.

Și duminică s-a purtat o rundă de negocieri pentru transferul lui Lukaku, iar Roma a oferit cinci milioane de euro pentru împrumutul atacantului.

AS Roma want Romelu Lukaku deal to be done by today ???????????????? #ASRoma

Negotiations took place also on Sunday night with Chelsea and player side after €5m loan fee proposal. Roma are really pushing to get it sealed.

No mandatory buy clause included in the deal. pic.twitter.com/k8xpGE3zeB