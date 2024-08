Cel mai frumos tricou de fotbal din lume e al unei echipe din liga a treia italiană!

Tricoul pentru sezonul 2024 - 2025 al echipei Latina Calcio este inspirat de povestea zeiței vrăjitoare Circe.

Tricoul de joc este inspirat de o vază cu motive geometrice grecești

Cunoscută pentru priceperea ei magică și abilitățile de metamorfozare, aceasta ar fi locuit pe Insula Eea, astăzi cunoscută sub numele de Promontoriul Circeo. Situat în provincia Latina, acesta este un loc unic și spectaculos, o referință istorică de o frumusețe rară, reprezentativ pentru întreaga coastă pontină (Pianura Pontina).

Homer povestește întâlnirea dintre eroul Ulise și vrăjitoarea Circe în cartea a zecea a Odiseei, episod care este înfățișat și pe o vază celebră din secolul al V-lea î.Hr. atribuită artistului anonim denumit generic Pictorul lui Persefone. Dungile negre și albastre ale echipamentului celor de la Latina se inspiră din geometriile florale și grecești care decorează această vază antică.

AS Latina a falimentat în 2017, din cauza datoriilor

Latina Calcio este un club din Regiunea Lazio, înființat în 1932, care evoluează acum în Grupa C a Seriei C. Clubul istoric AS Latina a intrat în faliment în 2017, din cauza unei datorii de 6 milioane de euro, fiind reînființat ca Latina Calcio 1932. Echipa este antrenată de Pasquale Padalino (ex - Bologna, Lecce, Fiorentina, Bologna), iar vedetele lotului sunt Alessio Riccardi, Davide Petermann, Luan Capanni, Luca Crecco și Emanuele Ndoj.

Ezeta este o firmă de echipament sportiv cu sediul central în Roma, care a mai realizat echipamente personalizate spectaculoase pentru echipele Boreale ASD, SS Romulea, Alba Roma 1907 și AS Ostia Mare Lido Calcio.

Foto - Latina Calcio 1932 (FB), ezeta.it