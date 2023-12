Fundașul, cel mai ”în vogă” internațional român al momentului, este în atenția unor cluburi importante din Premier League, printre care Newcastle și Tottenham.

”Grifonul” i-a fixat prețul lui Radu Drăgușin. Astfel, echipa care vrea să-l transfere trebuie să plătească 30 de milioane de euro, caz în care fundașul va deveni cel mai scump fotbalist român din istorie.

Pe lista echipelor interesate de Radu Drăgușin a intrat și un nume-surpriză, tot din Premier League. Este vorba despre Manchester United, care este în căutarea unui fundaș central.

Jurnalistul Mirko Di Natale a scris că șefii de pe Old Trafford îl monitorizează pe fundașul român, dar și pe Giorgio Scalvini (20 de ani) de la Atalanta, evaluat de site-urile de specialitate la 40 de milioane de euro.

Journalist @_Morik92_ tells Get Italian Football News' @julian_calcio about Man United's interest in Atalanta's Giorgio Scalvini (20):

"The club really likes Giorgio Scalvini, but I know they are also following Radu Dragusin from Genoa."https://t.co/X39PDhhiGk